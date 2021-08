Ipixuna ganhará duas pontes de concreto

Foram firmados dois convênios para a construção de duas pontes em concreto sobre o Rio Encantado, cada uma com 20 metros de extensão, em Nova Ipixuna, na região Sudeste do Pará. Uma ponte será na Vicinal Spal e a outra na Vicinal Mãe Maria, na zona rural do município. O feito reúne o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), e a Prefeitura de Nova Ipixuna.

Segundo o governador Helder Barbalho, “entregamos a agência do Banpará (Banco do Estado do Pará), assinamos convênios para construir duas novas pontes, e também assinamos Ordem de Serviço para o asfalto na cidade. Tenho o compromisso também de reconstruir a Escola Maria Irani, assim como o hospital municipal, que prometi para a prefeita Graça. E voltarei aqui para iniciar estas duas grandes obras”, garantiu.



Para quem utiliza as duas vicinais, o anúncio das obras é um alívio. O autônomo Quinto Moreira, que trafega pela Vicinal Spal, relatou que a estrutura de madeira existente já se rompeu por várias vezes. “E sempre é reconstruída em madeira, e sempre necessitando de manutenções. De concreto, agora, a ponte vai ser para toda a vida”, afirmou.



Eugênio Costa, que transita todo dia pela zona rural de Nova Ipixuna, destacou que as pontes são fundamentais por estarem no coração do município. “São vicinais mestres. São elas que dão acesso à parte rural. A população já sofreu muito com a falta de desenvolvimento”, disse o morador.

A prefeita de Nova Ipixuna, Maria da Graça Medeiros Matos, disse que o município está construindo duas outras pontes, também frutos de convênio com o governo do Estado, “e agora estamos sendo beneficiados com mais dois convênios para construção de mais duas pontes de concreto, em uma área estratégica que vem sofrendo ao longo dos anos com alagamentos, beneficiando moradores da nossa zona rural”.



O ato de assinatura dos convênios contou com as presenças do secretário de Estado de Transportes, Adler Silveira; do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, deputado Francisco Melo (Chicão); os deputados Fábio Filgueiras e Dirceu Ten Caten, e outras autoridades e lideranças da região.

Foto: Agência Pará