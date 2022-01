IPTU 2022: Prefeitura de Santarém publica prazos para vencimento do imposto

A Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) publicou no Portal da Prefeitura, o calendário de vencimentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022 no município de Santarém, no oeste do Pará.

O contribuinte que optar pelo pagamento até a data do vencimento com a opção à vista em cota única terá desconto de 15%. Para o pagamento em 2ª cota única, o desconto será de 10% ou em 10 parcelas.

Confira abaixo a data dos vencimentos do tributo por mês, ano, vencimento e especificação:

Março/2022 31 IPTU/2022 1ª Cota Única / 1ª Parcela

Abril/2022 29 IPTU/2022 2ª Cota Única / 2ª Parcela

Maio/2022 31 IPTU/2022 3ª Parcela

Junho/2022 30 IPTU/2022 4ª Parcela

Julho/2022 29 IPTU/2022 5ª Parcela

Agosto/2022 31 IPTU/2022 6ª Parcela

Setembro/2022 30 IPTU/2022 7ª Parcela

Outubro/2022 28 IPTU/2022 8ª Parcela

Novembro/2022 30 IPTU/2022 9ª Parcela

Dezembro/2022 30 IPTU/2022 10ª Parcela

A Sefin esclarece que em caso do pagamento parcelado, o contribuinte terá a única opção de 10 parcelas desde que o valor não seja inferior a 6 (UFMS) Unidade Fiscal do Município de Santarém. O valor devido de IPTU, sem desconto, será dividido pelas 10 parcelas. Ao optar pelo parcelamento o sistema não permitirá alterações.

Quem deixar de pagar o imposto no prazo previsto está sujeito ao pagamento com o débito atualizado, além de, em caso de incidência, de multa e juros de mora, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis previstas na legislação tributária.

O boleto pode ser emitido pela internet, no site da Prefeitura (www.santarem.pa.gov.br) ou ainda pelos canais abaixo descritos, de segunda a sexta-feira.



Central de Atendimento ao

Contribuinte – CAC

cac@santarem.pa.gov.br 99206-8077 8h00 às 14h00



Divisão de Cadastro

Imobiliário – DCI

dci@santarem.pa.gov.br 99143-9068 8h00 às 14h00



Procuradoria Fiscal procuradoriafiscal@santarem.pa.gov.br 99224-4596 8h00 às 14h00

Fonte: O Estado Net