Irã articula meio de matar Trump, diz comandante militar

Em comunicado exibido na TV, nesta sexta-feira (24), o general Amirali Hajizadeh declarou que o Irã ainda

articula uma forma de matar Donald Trump, ex-presidente americano, e Mike Pompeo, ex-secretário de Estado

americano.

A motivação seria a morte do general Qasem Soleimani, executado pelas forças armadas dos EUA em 2020, em um

ataque por drones, quando deixava o aeroporto de Bagdá, no Iraque.

– Nós esperamos poder matar Trump, Pompeo, McKenzie e os comandantes militares que deram a ordem de matar

Soleimani – afirmou o general Hajizadeh, comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária.

Citado na lista de vingança do iraniano, Kenneth McKenzie foi diretor do Comando Central do Exército dos Estados

Unidos do Oriente Médio.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/DAVID MAXWELL