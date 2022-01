Irã derrota Iraque e garante vaga na Copa do Mundo; veja as seleções classificadas

Brasil está entre os catorze países com presença confirmada no mundial do ano que vem

O panorama da Copa do Mundo do Catar, em 2022, fica cada vez mais claro, com a presença confirmada de tradicionais seleções. Catorzepaíses já garantiram vaga para a competição, que acontece entre novembro e dezembro do ano que vem.

Nesta quinta-feira (27), foi a vez do Irã garantir a tão sonhada vaga para o torneio mais importante do futebol. Depois de vencer a seleção do Iraque por 1 a 0, os iranianos confirmaram a sua sexta participação em Copas do Mundo. Com exceção da seleção do Catar, anfitriã da competição, é a primeira equipe asiática a se classificar para a Copa de 2022.

Outra equipe da Ásia pode se classificar para o Mundial em breve. A Coreia do Sul, que venceu o Líbano por 1 a 0 nesta quinta, disputa a segunda vaga do grupo A com os Emirados Árabes Unidos. Os coreanos, que somam 17 pontos, devem vencer suas partidas e torcer pelo tropeço do adversário nas próximas rodadas.

Nas Américas, o Brasil foi o primeiro país se classificar, após vencer a Colômbia no dia 11 de novembro, e mantém a escrita como o único país a participar de todas as 22 edições do Mundial. Nosso rival, a Argentina, também já confirmou presença na competição após empatar com a seleção brasileira em 16 de novembro e ser beneficiada pelos tropeços dos principais concorrentes.

Na Europa, a fase de grupos foi concluída e classificou dez seleções: Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Sérvia e Suíça.

Países com peso no futebol não conseguiram vaga direta e terão de disputar a repescagem europeia, como Portugal, Itália e Suécia. Esta última fase acontece em março e conta com doze seleções, sendo que somente três delas vão ao Catar.

Ao todo, estão classificadas para a Copa do Mundo de 2022 as seleções de: Catar, Alemanha, Dinamarca, Brasil, França, Bélgica, Croácia, Sérvia, Espanha, Inglaterra, Suíça, Holanda, Argentina e Irã.

A disputa pelas outras 18 vagas segue nas Eliminatórias continentais.

Fonte G1