Irlandeses fazem vaquinha para agradecer brasileiro

Uma vaquinha virtual foi aberta, na Irlanda, nesta sexta-feira (24), para agradecer o ato de coragem do brasileiro Caio Benicio, que salvou as vítimas de um ataque na última quinta (23). O título da campanha é “compre uma cerveja para Caio Benicio”. As informações são do G1.

Mais de 24 mil pessoas já contribuíram. Até a noite de sexta, o valor arrecadado era de 258 mil euros (R$ 1,3 milhão).

Caio ficou famoso no país depois que viu um homem atacando com uma faca crianças e monitores de uma creche. Ele desceu da moto e salvou as vítimas com o próprio capacete.

O brasileiro disse que trabalha como entregador na Irlanda. Ele explicou que estava passando e viu uma briga na calçada. O episódio ocorreu na Parnell Square, praça movimentada de Dublin.

– Eu trabalho de delivery aqui, eu estava passando em frente a uma escola quando eu vi uma briga na calçada. Eu achei, a princípio, que fosse uma briga normal com um homem e uma mulher. Depois eu fiquei sabendo que ela era professora da escola. Eles estavam brigando e puxando uma garotinha. Aí eu diminuí para ver o que estava acontecendo quando o cara conseguiu agarrar a garotinha e puxou uma faca. Eu parei a moto e o vi esfaqueando a menininha no peito. Eu não tive tempo de pensar. Fui para cima, tirei o capacete, até para me proteger, e acertei com o capacete na cabeça e ele caiu – contou.

No dia do ataque, cinco pessoas ficaram feridas, entre elas três crianças. O governo irlandês disse que não considera o ataque como um ato de terrorismo. O caso é investigado.

Caio se mudou para o país europeu há um ano. Ele tinha um restaurante em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que pegou fogo há três anos. O brasileiro pensou nos filhos na hora do ato de coragem.

– Achei que fosse só a garota, mas depois eu vi que ele tinha esfaqueado duas crianças dentro da escola e a professora. Mas acho que a menina está em estado mais grave. Na hora você não tem muito tempo para pensar. As pessoas perguntam e dizem que é ato de bravura, de coragem. Mas quando você vê um homem com uma faca e uma garotinha muito pequena, você não tem tempo para pensar. Age por instinto. Eu agi por instinto. Joguei a moto no chão e fui para cima.

Ele ficou no local até a polícia chegar e prestou depoimento.

– Eu via os pais chegando na escola, querendo saber dos filhos. É uma cena realmente triste – comentou.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal