Irmã de Britney Spears quebra silêncio e revela apoio à cantora

Jamie Lynn Spears, a eterna Zoey 101, usou o Instagram, nesta segunda-feira (28), para demonstrar apoio à irmã, Britney Spears, que luta na justiça para por fim à tutela do pai. Desde 2008, a carreira, os bens e recursos da cantora são administrados por Jamie Spears.

Nos stories, a atriz explicou porque ficou calada durante todo este tempo. “A única razão de eu não ter falado nada antes é porque eu sentia que até que minha irmã fosse capaz de falar por si própria e dizer o que sentia publicamente não era o meu lugar de falar e a coisa certa a fazer”, disse.

“Eu acho que é extremamente claro que desde o dia que eu nasci eu apenas amei e apoiei minha irmã. Quero dizer, é a minha irmã velha antes de toda essa porcaria. Eu não ligo se ela quer fugir para uma floresta e ter um zilhão de filhos no meio do nada, ou se ela quer voltar e dominar o mundo do jeito que ela já fez muitas vezes, porque eu não tenho nada a ganhar ou perder”, completou.

Jamie finalizou dizendo que está do lado da cantora: “Eu a apoio 100% porque ela é minha irmã. Eu amo minha irmã. Sempre amei e sempre amarei. Contanto que ela seja feliz. Então vamos continuar rezando. Isso é tudo”.

Britney Spears está em batalha judicial contra o pai, Jamie Spears, para sair da tutela, que o coloca no comando de sua vida, decisões e negócios, e recuperar a liberdade.

Fonte: entretenimento.r7.com/