Irmã de Chitãozinho e Xororó, Rosália Lima, morre em SP

A dupla Chitãozinho e Xororó anunciou, nesta segunda-feira (5), a morte da irmã, Rosália Lima. Ela faleceu em Campinas, no interior de São Paulo. A família não chegou a divulgar a causa da morte, nem a idade da ente querida.

– É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Rosália Lima, irmã de Chitãozinho e Xororó. A família agradece o entendimento de se reservarem nesse momento de profunda dor – escreveu a assessoria de imprensa dos sertanejos.

Nascida no Paraná, Rosália vivia em Campinas, assim como seus irmãos. Ela foi casada com o cantor Marciano, que foi sucesso dos anos 80 devido à sua dupla com João Mineiro.

Em razão da perda, Chitãozinho e Xororó cancelaram o show desta segunda no Navio É o Amor.

Fonte: Pleno News/Foto: Andy Santana / AgNews