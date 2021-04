Irmã de ciclista que morreu na BR-316 protesta por justiça e pede prisão de atropelador

Após Jean Carlos Carvalho Paixão, gerente do banco Itaú em Castanhal, se apresentar na polícia e confessar que bateu com seu carro a ciclista Cláudia Loureiro, na BR-316, a irmã da vítima convocou a realização de ato para esta manhã de sexta-feira, 23, na frente da Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Pará.

Família, amigos e amantes do ciclismo estão revoltados por conta de Jean ser liberado enquanto a dor do luto ainda permanece entre todos aqueles que conheciam Cláudia, que morreu após ser arremessada por mais de 50 metros após ser batida pelo veículo que supostamente participava de um racha, fugindo sem prestar socorro.

Um ato foi feito no domingo, 18, na BR-316 e também clamava por justiça para o caso. Dessa vez, o ato cobra a prisão do responsável pela batida.

