Irmã de Léo Moura é presa por estelionato em carnaval do Rio

A irmã do ex-jogador de futebol Léo Moura, Lívia Moura, foi presa nesta terça-feira (13), no Rio de Janeiro. Com inúmeras passagens pela polícia, a mulher foi detida sob acusação de vender ingressos falsos para os desfiles na Sapucaí.

Lívia vendia os ingressos pelo valor de R$ 5 mil e prometia aos compradores, que não sabiam que era golpe, que eles teriam seus nomes na lista de convidados de camarotes. Na casa da suspeita, as autoridades encontraram pulseiras usadas para aplicar o golpe.

Essa não foi a primeira vez que Lívia foi acusada de praticar um crime do tipo. Em 2022, ela foi investigada por usar uma tática parecida, mas com ingressos para o Rock in Rio.

O jogador Renato Augusto, que atualmente joga no Fluminense, já foi vitima de estelionato praticado por Lívia. No caso em questão, ela prometeu intermediar a contratação de cantores para a festa de um ano de casamento do atleta. O golpe foi aplicado por meio da Divershow Empreendimentos Artísticos, que recebeu transferências bancárias de Renato Augusto que totalizaram um valor de R$ 225 mil. Os shows acertados entre as partes nunca aconteceram.

Além disso, Lívia ainda roubou duas folhas de cheque no nome do atleta. Um processo foi aberto contra a irmã do ex-lateral do Flamengo e ela tornou-se ré na ação. Em 30 de janeiro deste ano, Lívia não compareceu a uma audiência sobre o caso e a análise foi transferida para março.

Fonte: Pleno news/Foto: Reprodução/Instagram