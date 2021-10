Irmã de Neymar reage após suposto xingamento de Galvão

Não é de hoje que Rafaella Santos usa as redes sociais para defender o irmão, Neymar. Na noite deste domingo (10), não foi diferente. A influenciadora reagiu após o jogador supostamente ter sido chamado de “idiota” por Galvão Bueno. Segundo a colunista do R7 Keila Jimenez, o suposto comentário do apresentador teria vazado ao vivo na TV no jogo da seleção brasileira.

“Aí, um certo senhor, que já tinha falado nos meus stories passando, durante a transmissão, chamou o meu irmão de idiota”, começou Rafaella, sem citar o nome de Galvão. “Será ele ou você?”, completou.

Fonte: R7/Foto: Reprodução Instagram