Irmã de Pamella Holanda comemora prisão de DJ Ivis

‘Hoje eu posso ter de volta meu relacionamento com a minha irmã em paz’, escreveu Brenda Holanda nas redes sociais

A irmã da ex-mulher de DJ Ivis, Brenda Holanda, fez um desabafo em seu perfil no Instagram falando sobre os comentários de ódio que tem recebido. Na publicação, Brenda disse também que está ajudando Pamella Holanda com os cuidados da sobrinha e comemorou a prisão do músico.

“Antes de tudo eu queria dizer que foram inúmeras mensagens carinhosas, de apoio, orações, energias positivas e solidariedade com minha família e, principalmente, com a minha irmã. Essas poucas mensagens, xingamentos, julgamentos e suposições errôneas comigo e com a minha família não muda os fatos e principalmente a verdade”, começou ela.

Brenda disse que está ajudando a irmã com os cuidados da sobrinha e comemorou a prisão do ex-cunhado. “Eu estou, nesse momento, com a minha irmã cuidando da minha sobrinha, o meu foco agora são elas. Vocês não tem ideia do que a Pamella está passando com esse turbilhão de emoções e sentimentos que ela vem sentindo já há muito tempo. Óbvio que quem está ao lado dela também sente, é um mix de sentimentos, pois é uma situação extremamente delicada. Ainda tem o fato de ter uma criança de apenas nove meses envolvida nisso tudo, o que torna tudo ainda mais doloroso”, disse.

“O meu papel, de apoiar ela e minha sobrinha, eu estou fazendo. Eu amo elas e esse fato ninguém poderá ir contra. Se um dia existiu um motivo no qual eu falhei com a minha obrigação de fazer esse papel de irmã e tia esse motivo foi preso.”

Por fim, ela explicou por que não fez muitas publicações sobre o assunto. “Hoje eu posso ter de volta meu relacionamento com a minha irmã em paz. Por último, eu não vou ficar o tempo inteiro trazendo posts e notícias do caso. É muito doloroso ver tudo isso que está acontecendo. Vou dar voz a vítima e não a professora aqui no meu Instagram. Os meios de comunicação e as mídias sociais estão fazendo um excelente trabalho reportando os fatos. Isso não faz de mim isenta da situação pelo fato de não tá aparecendo aqui. Espero que compreendam. Obrigada aqueles que tiveram empatia”, completou.