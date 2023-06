Irmão de prefeito e deputado estadual morre em acidente de quadriciclo em Capitão-Poço

Morreu nesta segunda-feira, 19, em um hospital particular da capital paraense o empresário Raimundo Gomes de Lima, de 45 anos, vítima de grave acidente de quadriciclo, na tarde de ontem, domingo, 18, no município de Capitão-Poço, região nordeste do Estado. Ele era irmão do prefeito da cidade, João Tonheiro, e do deputado estadual Antônio Tonheiro.

O prefeito João Tonheiro decretou luto oficial de três dias em Capitão-Poço. O empresário ainda chegou a ser socorrido e levado para o hospital municipal e, em seguida para Belém, de helicóptero, mas morreu por volta das 5h de hoje.

A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ apurou que o acidente ocorreu em uma trilha localizada em uma fazenda, no município. Ali Ray Tonheiro, como era mais conhecido o jovem empresário, estava na companhia de vários amigos que também estavam em quadriciclo e motocicletas.

As informações dão conta que Ray Tonheiro era acostumado a fazer essas trilhas com seus amigos, porém, no local do acidente, a terra estava bastante escorregadia por causa das chuvas, o quadriciclo derrapou e ele caiu se ferindo gravemente, conforme contou Osias Quaresma.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais