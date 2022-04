Irmão de Rodrigo fala sobre tentativa de golpe: “Fiquei desesperado”

“Fiquei desesperado. Passei para a polícia e eles foram atrás”, disse Diogo Mussi, à coluna

O advogado Diogo Mussi, irmão do ex-BBB22 Rodrigo Mussi, usou sua conta do Instagram nesta terça-feira (5/4), para denunciar uma tentativa de um golpe que sofreu. Em conversa com esta coluna, ele disse que um falso médico lhe enviou mensagens pelo celular pedindo R$7 mil para comprar alguns remédios, que não estariam disponíveis do Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde Rodrigo está internado desde que sofreu um acidente de carro.

“Balancei na hora (em fazer o depósito). Fiquei desesperado. Passei para a polícia e eles foram atrás. Mas por ser uma conta digital, a única coisa que deve ser verdadeira é o CPF”, disse Diogo à coluna.

Sobre o verdadeiro tratamento que o irmão recebe no Hospital das Clínicas de São Paulo, Diogo só soube elogiar: “(Sobre) o hospital e os médicos que estão atendendo o meu irmão, eu não tenho um ‘a’ pra falar. É impressionante a capacidade, como a gente tem que valorizar o SUS. E enfatizo ainda mais: o fato dele ter chegado como desconhecido e ser tratado como foi (muito bem), só prova que ali quando alguém chega pra eles é só mais um paciente, que eles atendem da melhor maneira possível.”

O irmão de Rodrigo continuou com os elogios e descartou a possibilidade do ex-BBB ser transferido: “Eles simplesmente fizeram o melhor pelo meu irmão e estão fazendo. Tem que ver o cuidado que eles estão tendo com a segurança também, é absurdo. Realmente, o HC, não sei como classificar isso. Mas precisamos valorizar o que a gente tá tendo, o SUS assim, realmente. O HC é referência na América Latina em traumatologia. Então ele nunca passou a possibilidade dele (Rodrigo) ser transferido, isso não aconteceu”.

Por: Leo Dias / Metrópoles