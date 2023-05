Irmão de Tony Salles é morto em operação contra o tráfico na BA

Um meio-irmão de Tony Salles, vocalista do Parangolé, foi morto durante a Operação Licuri, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Salvador, nesta quinta-feira (18). Antônio Carlos de Oliveira Santos, mais conhecido como Coquinho ou Coquito, era apontado como gerente do tráfico em um bairro chamado Rio Sena.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Governo do Estado da Bahia (SSP-BA), oito criminosos foram alcançados durante a ação policial. Coquito fazia a gestão de armas para os ataques contra grupos rivais. Ele morreu em confronto com policiais da Coordenação de Operações Especiais (COE).

Outros dois homens morreram na ação, mas Coquito era o principal alvo.

– Durante a apuração, descobrimos que o grupo estaria comprando armamentos na fronteira do Brasil com o Paraguai. Os alvos alcançados são de altíssima periculosidade e ajudarão o DHPP a desencadear novas investigações sobre o grupo – disse a delegada Andréa Ribeiro, diretora do DHPP.

A assessoria de Tony Salles confirmou o parentesco do artista com o criminoso, mas garantiu que não havia laços e vínculos entre ambos.

– A pessoa citada era irmão por parte de pai do cantor, mas não foram criados juntos e não criaram laços afetivos, sem vínculos – explicou a equipe à revista Quem.

Fonte: Pleno News/Foto: Dilson Silva / AgNews