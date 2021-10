Irmãos são julgados por assassinato de cinegrafista em Belém

Vítima Francisco Haroldo Lameira foi morto em novembro de 2018. Gabriel Freitas Ramos foi condenaod a 18 anos, e Moisés Freitas Pantoja foi absolvido das acusações.

Os irmãos Gabriel Freitas Ramos e Moisés Freitas Pantoja foram julgados nesta sexta-feira (15), acusados de matar a tiros o cinegrafista e assessor da Câmara Municipal de Belém (CMB) Francisco Haroldo Lameira, em novembro de 2018, na capital. Moisés foi absolvido das acusações, mas Gabriel foi condenado a 18 anos de prisão, em regime fechado.

Ao ler a sentença, o juiz Cláudio Hernandes Silva Lima ressaltou que as circunstâncias do crime são graves, já que foi “cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima”. As consequências, segundo o magistrado, também são graves, já que a vítima deixou filhos menores que dele dependiam.

A sentença concluiu que Moisés não teve participação no crime. Já Gabriel foi apontado como autor do assassinato, praticado por motivo torpe e utilizando de recurso que dificultou uma possível defesa da vítima.

A pena base para o crime de homicídio foi fixada, inicialmente, em 18 anos e 9 meses de reclusão e posteriormente reduzida para 18 anos, devido à atenuante do réu ter menos de 21 anos na data do crime.

O crime

Gabriel Freitas Ramos foi preso em 1 ] de março de 2019, apontado como autor dos disparos que mataram o cinegrafista Francisco Haroldo Lameira do Carmo, em novembro de 2018. O crime ocorreu em frente à casa da vítima, na rua John Engelhard, entre Arthur Bernardes e rua Yamada, no bairro da Pratinha II, em Belém.

Dias antes, a polícia havia cumprido o mandado de prisão contra Moisés Freitas Ramos, comparsa de Gabriel. Segundo às investigações, Moisés Freitas Ramos era o piloto da moto utilizada no crime, e Gabriel Freitas desferiu os disparos na vítima.

Fonte G1