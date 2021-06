Isabella Santoni fala sobre cena de sexo a três: ‘Fiquei ansiosa e animada’

A atriz conta como foi gravar o beijo triplo que terminou em sexo

A atriz Isabella Santoni faz parte do elenco da série “DOM” (Amazon), inspirada na vida do criminoso Pedro Dom, conhecido nos anos 2000 como “Bandido Gato”. Viviane, interpretada por Isabella, é uma das criminosas e a atriz conta que fez aulas de pole dance e mergulhou em referências de 20 anos atrás para o papel. As informações são da coluna de Patrícia Kogut.

A produção mostra a vida do assaltante de classe média da Zona Sul do Rio, que roubava prédios de luxo e, acompanhado de seus comparsas, aterrorizava as vítimas.

“DOM” conta com cenas provocantes, como um beijo triplo que terminou em sexo a três entre o protagonista, vivido por Gabriel Leone, Viviane e Jasmin (Raquel Villar).

“Fiquei ansiosa e animada para ver a série. Poder assistir ao trabalho que foi feito com a maior dedicação… Nas nossas lembranças, ficou registrado. Mas é bem diferente ver as imagens”, disse a atriz, se referindo ao namorado, o surfista Caio Vaz.

“É trabalho, né? Ele ficou animado, entende meu trabalho. Não teve ciúme. Quando me conheceu, eu já era atriz. Então, está sempre torcendo por mim”, completou.

O casal chegou a terminar o relacionamento na época em que a série estava sendo gravada. Eles retomaram o namoro meses depois. Hoje, dividem o mesmo teto no Rio de Janeiro

Fonte: oliberal.com