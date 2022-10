Isadora Pompeo nega affair com Thomaz Costa: “Nada além de amizade”

Cantora desmentiu o ator e disse que o respeita como amigo

Apontada como affair de Thomaz Costa, Isadora Pompeo desmentiu nesta segunda-feira (3/10) os rumores de ter ficado com o ator e atual peão de A Fazenda 14 antes dele entrar para o reality show da Record TV.

Através dos stories de sua conta no Instagram, a cantora gospel disse: “É mentira [o affair]. Fui em duas células do Thomaz com alguns amigos e foi só isso, nada mais. Não tenho nada para falar, só excluir logo qualquer hipótese que possa haver com os nossos nomes”.

“Eu respeito ele, mas me respeito muito e acho justo falar logo isso pra vocês que cogitaram qualquer interação além de amizade entre nós. A notícia não procede”, completou.

Por: Leo Dias / Metrópoles