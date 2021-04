Israel anuncia a primeira árbitra transexual atuando no futebol

A Federação Israelense de Futebol anunciou nesta terça-feira (27) que terá a primeira árbitra transexual da história do futebol do país. Sapir Berman, de 26 anos, contou que decidiu assumir a nova identidade depois de anos em que teve medo da rejeição da família e da sociedade.

– Sempre me vi como uma mulher, desde uma idade muito nova. Primeiro não sabia como nomear. Existia uma certa inveja de outras mulheres e [eu] vivia com isso – disse Sapir durante entrevista coletiva.

A entidade que controla o futebol no país comemorou a decisão. Sapir passou os últimos meses longe do trabalho na elite do futebol local para concluir o tratamento hormonal para mudança de gênero.

A israelense disse estar muito feliz com a mudança e revelou que torce para para a sociedade ser mais inclusiva.

– Aqui estou eu hoje. Ciente de mim mesma, confiante de que essa é a decisão correta, que tenho um vasto apoio por trás. Sinceramente, torço para que nossa sociedade melhore e seja tão boa e inclusiva quanto possível para todos os gêneros – comentou.

Apesar de amplo apoio, a anúncio também recebeu ressalvas. Um dos internautas afirmou que o importante, na verdade, era a qualidade de arbitragem.

– Parabéns! Entretanto, eu não me importo se você é um alienígena, contanto que você arbitre. Não importa o passado, mantenha tudo sobre futebol – disse um seguidor.

Fonte: Estadão

Foto: Divulgação/Israel FA