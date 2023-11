Israel anuncia que tomou sede do governo do Hamas em Gaza

O Exército de Israel informou, nesta terça-feira (14), que suas tropas tomaram o controle de vários edifícios militares e governamentais do grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza, incluindo “a sede da Assembleia Legislativa e do governo do Hamas”.

– As forças de combate combinadas da Sétima Brigada controlaram a sede da Assembleia Legislativa e do governo do Hamas, o quartel-general da polícia do Hamas e uma faculdade de engenharia usada para a produção e desenvolvimento de armas – relatou um porta-voz militar, que detalhou que esses edifícios foram capturados “nos últimos dias”.

Entre os edifícios agora controlados por Israel também estão um centro de treinamento, uma sala de comando e controle e um complexo utilizado para detenções e interrogatórios.

– As forças de combate combinadas da Brigada Golani asseguraram com sucesso a residência do governador, identificada como uma instalação usada pela organização terrorista Hamas – acrescentou o Exército.

Alguns desses edifícios, segundo denunciou o porta-voz militar, teriam sido utilizados como locais de treinamento para o ataque perpetrado pelo grupo contra Israel em 7 de outubro, que terminou com 1.200 mortos e mais de 240 reféns capturados e levados para Gaza.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI