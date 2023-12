Israel avisa que tempo está se esgotando contra grupo Hezbollah

Na noite de quarta-feira , confrontos intensos na fronteira entre Israel e Líbano resultaram em três mortes em solo libanês durante um ataque aéreo israelense. De acordo com as Forças de Defesa de Israel (FDI) , o disparo ocorreu devido aos toques de sirenes em um kibutz próximo à fronteira.

As tensões crescentes são provocadas pelos combates transfronteiriços entre as FDI e o grupo radical islâmico Hezbollah, que domina o sul do Líbano desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro.

Benny Gantz, membro do Gabinete de Guerra de Israel , alertou que, caso o governo libanês seja incapaz de afastar o Hezbollah da fronteira, as FDI resolverão o problema por conta própria. Na quarta-feira, Benny também afirmou que o tempo está se esgotando para se chegar a uma solução diplomática com o grupo.

Benny ressaltou que a situação na fronteira exige mudança, aumentando os temores de uma guerra mais ampla no Oriente Médio.

SITUAÇÃO EM GAZA

As FDI emitiram alertas aos residentes para evacuarem Gaza. Residentes em 15 quarteirões ao sul de Wadi Gaza, incluindo o campo de refugiados de Al-Bureij, foram instruídos a deixar urgentemente suas residências em meio à intensificação da campanha militar contra o Hamas.

O comunicado se deu por meio de mensagens no X (antigo Twitter), dada a falta de comunicação e acesso à internet em Gaza. A incerteza paira sobre quantos residentes estão cientes dessas “instruções urgentes”.

O Ministério da Saúde controlado pelo Hamas, informou que os ataques aéreos israelense resultaram na morte de pelo menos 50 pessoas na quinta-feira (28). Além disso, o número de feridos aumentou de 12 para 21 , agravando ainda mais a crise humanitária na região.

Fonte: IG/Foto: Divulgação