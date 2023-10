Israel divulga áudio para provar que Jihad explodiu hospital

Após serem acusados de bombardear um hospital na Faixa de Gaza, Israel publicou um áudio a fim de respaldar sua versão de que a explosão foi causada pelo grupo terrorista Jihad Islâmica. O conteúdo mostra uma conversa entre supostos membros do Hamas, em que um deles diz que os projéteis parecem com os dos palestinos, que foram lançados perto do hospital e falharam, caindo sobre os civis.

– Nós vimos um míssil como esse caindo, e então é por isso que estamos dizendo que ele pertence à Jihad Islâmica Palestina – declara um dos milicianos.

– O míssil é nosso? – se certifica o outro.

– Parece que sim. Eles dispararam o míssil do cemitério atrás do Hospital Batista Al-Ahli, mas falhou, caindo sobre eles – salientou o primeiro.

O áudio foi divulgado pelo Ministério do Exterior. O país afirma que no momento do bombardeio ao hospital, dez mísseis foram disparados pelos extremistas perto do cemitério.

– De acordo com nossa inteligência, (…) eles entenderam, com absoluta certeza, que foi um míssil disparado pela Jihad Islâmica quem danificou o hospital. (…) É comum que mísseis disparados contra Israel caiam em Gaza. Esses mísseis caem próximos, e causam casualidades.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, ao menos 500 pessoas morreram devido ao ataque. A unidade hospitalar atendia palestinos feridos ou em busca de abrigo. As Forças de Israel, por outro lado, afirmam que o Hamas infla o número de vítimas.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES