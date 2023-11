Israel diz que cinco comandantes do Hamas foram mortos

Neste domingo (26), as Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram a morte de Ahmad al-Ghandour, um dos envolvidos no ataque de 7 de outubro, e de outros quatro comandantes do Hamas. As informações são do G1.

Os cinco comandantes do Hamas foram mortos durante combate na Faixa de Gaza, antes do cessar-fogo iniciado na última sexta-feira (24).

Al-Ghandour era considerado um “terrorista” pelas autoridades americanas desde 2017. Ele era membro do Conselho Militar do Hamas.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/MARTIN DIVISEK