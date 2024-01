Israel e Hamas concordam com entrada de remédios em Gaza

Israel e Hamas concordaram, com a mediação do Catar, com a entrada na Faixa de Gaza de medicamentos, que também devem chegar aos 136 reféns que o grupo islâmico palestino mantém dentro do território.

– Isso permitirá a entrada de medicamentos para os reféns mantidos pela organização terrorista Hamas em Gaza, como parte do sistema de ajuda humanitária de Israel para a Faixa – anunciou em comunicado o Gabinete do primeiro-ministro do país.

O acordo foi negociado no Catar pelo chefe do Mossad (serviço de inteligência israelense), David Barnea, sob as ordens do premiê Benjamin Netanyahu.

– A medicação será administrada a eles nos próximos dias – diz o comunicado.

Nesta semana, tanto Israel quanto o Hamas recusaram uma proposta do Catar para outro acordo de trégua que prevê a libertação de todos os prisioneiros em troca de um cessar-fogo permanente.

Israel vem exigindo há semanas que a Cruz Vermelha tenha acesso ao enclave para que suas equipes médicas tratem dos 136 reféns restantes – estima-se que 25 deles estejam mortos, muitos deles feridos ou com problemas médicos pré-existentes.

O Ministério da Saúde da Autoridade Nacional Palestina (ANP), com sede em Ramallah, também anunciou o envio de medicamentos e suprimentos médicos para a Faixa de Gaza por meio do Banco Mundial (BM), a serem distribuídos pelo Unicef.

Além disso, um novo lote de vacinas contra a poliomielite também entrará no território, graças ao financiamento do Egito.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ALAA BADARNEH