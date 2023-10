Israel manda tropas ficarem de prontidão: ‘Verão Gaza de dentro’

O ministro da defesa de Israel falou, nesta quinta-feira (19), às tropas terrestres para estarem prontas para entrar em Gaza, embora não tenha dito quando a invasão começará. Em um encontro com a infantaria na fronteira com a Faixa de Gaza, Yoav Gallant ordenou que as forças “se organizassem, ficassem prontas” para uma ordem para entrar.

– Quem vê Gaza de longe agora, verá de dentro. Eu prometo – disse ele.

Israel concentrou dezenas de tropas ao longo da fronteira com Gaza após o ataque do grupo terrorista Hamas, no dia 7 de outubro. Desde então, o país tem declarado publicamente que pretende invadir por terra a Faixa de Gaza como resposta.

– Agora, nossas manobras vão levar a guerra para o território deles (do Hamas). Será longo, será intenso, os melhores comandantes e soldados estão aqui – declarou Gallant em um vídeo divulgado pelo Exército de Israel.

A última invasão terrestre israelense em grande escala de Gaza foi em 2014, durante uma guerra de 50 dias entre Israel e o Hamas que matou milhares de palestinos e dezenas de israelenses. Os tanques e as tropas terrestres israelenses invadiram o enclave costeiro em uma tentativa de destruir a infraestrutura do Hamas.

Nesta quinta, Israel atacou a Faixa de Gaza com ataques aéreos, inclusive no sul, onde os palestinos foram instruídos a se refugiar.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ABIR SULTAN