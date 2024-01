Israel mata membros do Hamas ligados aos ataques de outubro

O Exército de Israel afirmou nesta sexta-feira (12) que matou em Khan Younis e Maghazi, no sul e no centro da Faixa de Gaza, dezenas de milicianos do grupo terrorista Hamas que participaram nos ataques de 7 de outubro em solo israelense, incluindo comandantes da Nukhba, a força de elite da sua ala militar.

– Em Maghazi, durante o último dia, as tropas israelenses mataram aproximadamente 20 terroristas, incluindo comandantes das forças Nukhba do Hamas, e localizaram numerosas armas – informou um comunicado militar sobre os últimos progressos da ofensiva militar israelita no enclave, prestes a completar 100 dias de combates.

Em Khan Younis, um reduto do Hamas no sul, um avião de guerra atacou um complexo militar do grupo, matando sete milicianos; além de localizar três terroristas que saíram de outra base militar do grupo islâmico e avançavam em direção às tropas, que responderam com fogo.

– Além disso, em Khan Younis, as tropas também localizaram vários fuzis AK-47 e lançadores de RPG, e desmantelaram uma instalação de armazenamento de armas durante o último dia – acrescentou o comunicado militar.

Na área de Bureij – no centro – um drone atacou e matou um membro do Hamas que disparou contra as forças israelenses a partir de uma janela. A ofensiva israelense na Faixa concentra-se agora no centro e no sul do enclave, e continua apesar do processo aberto contra Israel no Corte Internacional de Justiça da ONU em Haia, promovido pela África do Sul.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI