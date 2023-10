Israel: Soldado filho de pastor é morto em combate com Hamas

A Congregação Beit Hallel Ashdod, uma igreja cristã focada em evangelizar o povo de Israel, confirmou a morte de David Ratner, filho do pastor Haim Ratner, um dos líderes do ministério.

David, 20 anos, era um soldado das Forças de Defesa de Israel (IDF) do 13º Batalhão Golani. Ele foi morto durante um embate com os terroristas do Hamas.

– David era um soldado nas IDF, e foi morto em batalha. Ele deu a sua vida defendendo o seu país. Estamos com o coração partido. Que a memória dele seja uma bênção – diz a publicação da igreja.

O Ministério de Instrução Bíblica Netivyah, que oferece apoio aos soldados das FDI e aos civis israelenses, também lamentou a morte do jovem e intercedeu pela família enlutada.

– Os nossos corações estão com Haim e Miriam Ratner pela imensa perda do seu filho, David Ratner. Haim é um dos pastores da congregação messiânica Beit Hallel. David, de 20 anos, foi morto em ação. Está agora com o Senhor – diz o comunicado.

David mantinha suas redes sociais abertas e publicava algumas fotos, entre elas uma servindo ao seu país como soldado.

Fonte: Pleno News/Foto: Instagram @david_r.t96