Itaituba a terra do ouro completa 166 anos nesta quinta-feira

Os itaitubenses estão em festa nesta quinta-feira (15), pois o município de Itaituba está completando 166 anos, a cidade de Itaituba possui entre 100.000 e 500.000 habitantes, o principal motor de sua economia é o setor de serviços. Conhecida como a “Cidade Pepita”, devido ao comércio voltado à economia garimpeira, com venda de ouro, lojas para compras de metais valiosos e de retroescavadeiras e tratores. O município é responsável por 71% de toda a riqueza produzida no município, o setor de serviço é considerado um dos 10 maiores do estado do Pará.

Foto Reprodução: folhadoprogresso

A cidade se destaca pela sua boa infra-estrutra hoteleira que para receber turistas e visitantes, conta com diversos hotéis categorizados de 1 a 4 estrelas. Além disto, a cidade apresenta grande potencial eco turístico, onde estão incluídos atrativos de exuberância beleza, como: cavernas, cachoeiras, àguas minerais e minero-termais, além de uma grande quantidade de praias e lagos piscoso, localizado principalmente próximo a sede do município.

O município ainda apresenta grandes belezas, com suas encantadoras praias e ilhas presentes ao longo do Rio Tapajós, que nos meses de agosto, setembro e outubro tornam-se águas esverdeadas e cristalinas, devido à formação rochosa do fundo do rio característica peculiar da região.

Para quem não sabe, a área territorial Itaituba desmembrou-se nos respectivos municípios, Novo Progresso, Trairão, Jacareacanga.

A história de Itaituba mescla com a saudoso Teófilo Olegário Furtado, um grande político, médico e entusiasta esportivo itaitubense, que dá nome ao Hospital Regional do Tapajós (HRT).

Olegário foi prefeito de Itaituba nos anos de 1951-1944 e 1959-1962, deixando entre seus vários legados o antigo Estádio Municipal de Itaituba, que foi construído durante seu mandato, mas, na década passada, foi demolido para dar lugar ao HRT, inaugurado em 2020.

Foto Reprodução: Ag.Pará

Atualmente a unidade atende cerca de 250 mil pessoas, contemplando, além de Itaituba os municípios de Novo Progresso, Trairão, Jacareacanga, Aveiro, Rurópolis entre outros, o hospital é referência em atendimento de alta complexidade na região do Tapajós.

Foto Destaque: Reprodução internet