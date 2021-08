Itaituba recebe manutenção no sistema de fornecimento de água

A partir da meia noite desta quinta-feira (2), a Companhia De Saneamento do Pará (Cosanpa) realizara a manutenção da adutora que atende o município de Itaituba, localizado no Sudoeste do Pará.

A previsão é que seja concluída até sexta-feira (3), e por conta disso o abastecimento de água ficara suspenso. Serão disponibilizados caminhões pipa que irão circular na cidade para distribuir água potável aos moradores que não tenham reserva domiciliar.

A Cosanpa esclarece que o trabalho é necessário para garantir o bom funcionamento da principal adutora do sistema que transporta água bruta para a estação de tratamento de água. assim que finalizado o serviço, será normalizado gradativamente o abastecimento.

Foto: imed