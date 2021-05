Itamar elogia jogo do Paysandu e destaca atletas “desacreditados”: “Procuro sempre valorizar”

Técnico exalta desempenho do Papão contra o Bragantino-PA, comenta sobre oportunidade para atletas que vinham fora do time titular e projeta duelo contra o Castanhal na semifinal estadual

Foi difícil, mas a classificação veio. O Paysandu venceu o Bragantino-PA por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, dia 5, pelas quartas de final do Campeonato Paraense 2021. Após 0 a 0 no jogo de ida, a equipe bicolor pressionou durante 90 minutos, mas batalhou para conseguir furar a retranca do Tubarão, na Curuzu.

Diferente da primeira partida, onde o desempenho do time gerou várias críticas, o Papão colocou a bola no chão e buscou bastante as jogadas coletivas para buscar a vitória. Fato esse que é ressaltado pelo técnico Itamar Schülle, que esperava um resultado positivo ainda na primeira etapa.

– Creio que o Paysandu fez um jogo muito consistente, sem chutão, com bola trabalhada, criando situações pelos dois flancos do campo. Nós tivemos, durante todo o jogo, mais de 400 passes, 80% disso dentro do campo ofensivo. Claro, no primeiro tempo, pela atuação, já merecíamos estarmos na frente.

Como tenho dito, a gente sempre trabalha muito e busca as evoluções. Todos nós aqui nos esforçamos muito para que isso aconteça. A luta, a entrega, o acreditar, nunca saiu do nosso dia a dia.”

No jogo desta quarta, Itamar fez quatro mudanças em relação à equipe do jogo de ida. Uma das novidades foi a volta de Marlon ao time titular. O atacante vinha sofrendo críticas desde o início da temporada, mas acabou tendo uma boa atuação, sendo bastante participativo na vitória bicolor.

– Essas questões de oportunizar, de colocar atletas que às vezes são desacreditados por muitos, a parte que compete à mim, como treinador, é falar que ele tem capacidade, qualidade e que vai ter oportunidade novamente. Já falei várias vezes ao Marlon, ao Ratinho, ao Ruy, ao Robinho… Isso serve para todos. Tenho dito para eles o quanto são importantes e eu procuro sempre valorizar – destaca Schülle.

Agora o Paysandu encara o Castanhal na semifinal. As duas equipes se enfrentaram na primeira rodada deste Parazão, terminando com um empate em 1 a 1.

– Sabemos que o adversário tem uma equipe consistente, chegou com méritos, não chegou por acaso. Vai ser um confronto muito difícil, esperamos fazer grande jogos para chegar à final, para a disputa do título, que é o nosso objetivo – conclui Itamar.

Papão e Japiim começam a disputa por uma vaga na final estadual neste domingo, dia 9. A partida está marcada para o Estádio Modelão, às 15h30. O jogo de volta será na próxima quarta-feira, dia 12, às 15h45, na Curuzu.