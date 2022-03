Itaú volta a funcionar aos poucos após bug do saldo incorreto

Correntistas do Itaú começaram a conseguir acessar novamente suas contas bancárias na reta final da tarde desta quinta-feira (3). Um problema nos sistemas do banco acabou deixando o serviço offline desde a manhã, impossibilitando a consulta de extratos, pagamentos, transferências e mais.

O número de notificações de erros no aplicativo do banco começou a aumentar por volta das 7h [horário de Brasília], de acordo com o site Downdetector.

O TecMundo realizou um teste e verificou que quem acessava o app novamente recebia uma mensagem do banco informando a indisponibilidade da ferramenta ao longo do dia. “Informamos que voltamos à normalidade. Você pode realizar suas transferências por TED até às 18h15 ou usar o Pix até a meia-noite. Os pagamentos de boletos também poderão ser feitos até às 20h30”, dizia o comunicado na tela inicial do software.

Ainda no período do início da tarde, a instituição financeira explicou, através de nota, que foi encontrado um “problema de intermitência” que afetou os sistemas da empresa. O Itaú disse que a questão estava sendo corrigida pelos especialistas e lamentou o transtorno causado aos clientes.

Apesar dos informes sobre a volta da funcionalidade, muitos usuários relataram que ainda não estavam conseguindo acessar as contas normalmente. Por causa disso, a retomada do app deve estar sendo feita de maneira parcial e os serviços devem voltar de maneira integral somente durante à noite.

Dinheiro extra?

Antes de sair do ar, o app do Itaú pegou os correntistas de surpresa. Ao checarem os extratos de suas contas bancárias, dezenas de clientes relataram ter visto uma quantia inesperada em suas contas bancárias.

Enquanto uma parcela das pessoas percebeu que uma parte do dinheiro havia sumido, outra parte notou que o saldo havia aumentado. O problema fez com que quem recebeu a quantia extra ficasse feliz e até cogitasse gastar o valor. O assunto dominou as redes sociais e os usuários aproveitaram para brincar com a situação.

Sorte do dia: descobrir que um hacker invadiu o sistema do Itaú e mandou dinheiro pra todo mundo e quando eu fui verificar a minha nao consegui entrar 🤡🤡🤡🤡 — Desde 1991 apaixonada pelo Flamengo ¹⁹⁸¹❤🖤 ²⁰¹⁹ (@eujennifercouto) March 3, 2022

Porém, apesar de as contas mostrarem um saldo maior e até mesmo transferências estranhas, o erro não “deu” mais dinheiro para ninguém. Segundo o posicionamento da instituição financeira, a intermitência que afetou os sistemas da empresa acabou impactando a “demonstração do extrato e saldo de conta corrente”. Ou seja, nenhum dos correntistas ganhou ou perdeu dinheiro de verdade com a situação.

Fonte: TecMundo