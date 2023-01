Itinerário no trecho em obras da Rômulo Maiorana sofrerá mudanças a partir de hoje (24)

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) irá interditar durante 15 dias a partir das 18h desta terça-feira (24), provisoriamente, o trânsito de veículos a vai desviar as linhas de ônibus da avenida Rômulo Maiorana (antiga 25 de setembro), no sentido Av. Dr. Freitas/São Brás, no trecho entre Av. Dr. Freitas e Tv. Alferes Costa (incluindo a Passagem Augusto Numa Pinto). Também serão interditados, aproximadamente, os primeiros 20 metros da Tv. Alferes Costa, no sentido Rômulo Maiorana/Av. Duque De Caxias.

Drenagem

A medida é temporária, para a realização de obras de drenagem, que serão realizadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), no perímetro entre Av. Dr. Freitas e Trav. Alferes Costa, a ocorrer a partir dessa terça-feira.

A Semob reforça que no sentido São Brás/Av. Dr. Freitas, a pista da Rômulo Maiorana não será interditada e que a entrada e saída de moradores da Travessa Alferes Costas e da Passagem Augusto Numa Pinto será realizada pela Avenida Duque de Caxias.

Desvio de itinerários

Considerando a necessidade de interdição total da via citada, no trecho citado, sentido Av. Dr. Freitas/São Brás, a Semob vai desviar provisoriamente os itinerários das linhas de ônibus, integrantes do sistema de transporte público de passageiros, que trafegam no trecho de via interditado.

Veja como vai ficar:

As linhas que operam via Av. Senador Lemos ou Av. Visconde de Inhaúma ou Av. Pedro Álvares Cabral / Av. Dr. Freitas / Av. Rômulo Maiorana (ex-25 de Setembro) / Trav. Lomas Valentinas, farão: Av. Senador Lemos ou Av. Visconde de Inhaúma ou Av. Pedro Álvares Cabral, Av. Dr. Freitas, Av. Duque de Caxias, Retorno na Duque de Caxias após a Trav. Perebebui, Av. Duque de Caxias, Tv. Perebebui, Avenida Rômulo Maiorana, Trav. Lomas Valentinas, a destino.

A linha 321-UFPA/Cidade Nova VI, no sentido Cidade Nova VI/UFPA, fará o pecurso Av. Almirante Barroso, Trav. Perebebuí, Av. Rômulo Maiorana, Trav. Lomas Valentinas, a destino.

A linha 999-Curuçambá/UFPA, no sentido Curuçambá/UFPA, seguirá pela Av. Almirante Barroso, Trav. Perebebuí, Avenida RÔmulo Maiorana, Trav. Lomas Valentinas, a destino.

Foto: Ascom Semob