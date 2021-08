Itupiranga: Município vai ganhar Companhia Independente da PM

O município de Itupiranga, no sudeste do Pará, vai ser sede da 24ª Companhia Independente de Polícia Militar (24ª CIPM). A ordem de serviço para a construção do quartel da companhia vai ser assinada, nesta quinta-feira (19), pelo govenador Helder Barbalho, que também assina ordem de serviço para a realização de obras de pavimentação asfáltica e drenagem de 4,4 Km de vias do município.

A solenidade está marcada para começar às 14h. Além do governador, também participa da solenidade o comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior. A assinatura do documento é o primeiro passo para o início das obras da unidade militar, que além de reforçar o aparato da segurança pública no interior do estado, vai garantir para aos militares melhores condições de trabalho.

Obras: As obras de drenagem e pavimentação asfáltica de 4,4 km de vias urbanas no município de Itupiranga fazem parte de um de um programa que está beneficiando municípios das regiões do Lago do Tucuruí e do Baixo Tocantins, por meio do Plano de Inserção Regional dos Municípios à Montante da Usina Hidrelétrica de Tucuruí – UHE (Pirtuc).

A expectativa é que sejam contempladas cerca de 20 ruas, nos bairros Mutirão, Murici, 12 de Outubro, Novo, Centro e Caveirinha. O prazo de execução previsto é de 12 meses.

Tina DeBord

Fonte: Blog Zé Dudu