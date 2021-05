Itupiranga vem fazendo história e busca chegar as semifinais e alcançar possíveis vagas em competições nacionais

O Sport Clube Itupiranga vem fazendo história no futebol paraense. Dentre os 12 clubes que iniciaram a disputa do Parazão 2021, o chamado Crocodilo, é o mais caçula da turma onde foi fundado no dia 8 de março de 2018, e se tornou profissional somente em 2019. Com apenas dois anos de existência, já tem um título da Segundinha da temporada em que se profissionalizou e está focado na busca de vagas em competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro da Série D e uma possível Copa do Brasil para 2022.

Para isso acontecer, o time do sudeste do estado tem que despachar primeiramente, uma das maiores forças do Pará, a Tuna Luso Brasileira. As equipes estarão disputando as quartas de final do Campeonato Paraense em duelo de ida e volta, e o classificado, além de chegar as semifinais, poderá se garantir na Série D e ficará mais perto da Copa do Brasil. A disputa promete ser acirrada entre os times, que já se enfrentaram na primeira fase do Parazão, e a partida terminou com placar de 0 a 0, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém.

Se conseguir assegurar sua vaga em competições nacionais, o Itupiranga está com um projeto para mandar seus jogos na cidade de Parauapebas. No atual Parazão, o Crocodilo não está mandando suas partidas em sua terra natal e se mudou para Marabá, onde atua no Estádio Zinho Oliveira. A equipe fez toda a pré-temporada na cidade de Jacundá, quando se preparou para a disputa do estadual.

“Estamos tentando um apoio financeiro e nós presidentes de todos os clubes, estamos passando por um momento bem delicado. A parada do campeonato deu uma quebrada muito grande, porque o Parazão já era para está acabando, mas infelizmente não aconteceu e nós temos uma folha futura para pagar. Vai dar certo o nosso projeto de levar para Parauapebas com fé em Deus, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, e o município será a nossa sede. Passando pela Tuna podemos já alcançar as competições nacionais ou ficarmos bem próximos”, afirmou Izaias Alves, presidente do Itupiranga.

As quartas de final do Parazão para Tuna Luso e Itupiranga começam neste domingo (2), com o jogo de ida marcado para, às 16h, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá. Já a partida de volta e decisiva que vai colocar a Águia Guerreira ou o Itupiranga em competições nacionais, será realizada na quarta-feira (5), às 16h, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém. Por ter melhor campanha na primeira fase, a Tuna decide em casa.

Por Fábio Relvas

Foto: Divulgação Itupiranga

Fonte: Blog Zé Dudu