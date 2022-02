ITUPIRANGA x REMO| Parazão | 06-02-2022

Domingo é dia de futebol, e quem entra em campo hoje (6) é Itupiranga e Remo pela 3° rodada do Campeonato Paraense 2022.

A partida acontece logo mais, as 16h, no Estádio Rosenão , no município de Parauapebas. Itupiranga ocupa primeira colocação no Grupo B do Parazão, com um total de 3 pontos, mesma pontuação do Bragantino, com vantagens apenas nos desempates.

Já o Clube do Remo carrega ate agora, uma vitória e um empate, o desempenho do time não vem agradando muito os torcedores. O Remo esta junto com o Castanhal dividindo a segunda colocação do Grupo C.

Provável escalação Itupiranga:

Evandro Gigante; Ramon, Moisés, Carlinhos e Sousa; Bruno, Marcos Paulo e Rodrigo Ainette; Rodolfo, Ceará e João Vitor.

Provável escalação Remo:

Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Paulo Henrique; Anderson Uchôa, Felipe Gedoz e Erick Flores; Bruno Alves, Ronald e Brenner.

Acompanhe o jogo ao vivo em nossos canais de comunicação:

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira