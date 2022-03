IV Concurso Ciência e Arte – Modalidade Fotografia está com inscrições abertas

Promovido pelo Centro de Ciências e Planetário (CCPPA) da Universidade do Estado do Pará (Uepa),já estão abertas as inscrições para a quarta edição do IV Concurso Ciência e Arte – Modalidade Fotografia.

A inscrição é gratuita, e on-line, o prazo é até o dia 25 de abril. Os interessados podem concorrer nas categorias Infantil, para crianças de 6 até 12 anos; Jovens, de 13 até 17 anos; Adultos, de 18 até 59 anos; e Sênior, de 60 anos em diante.

O tema desta edição chama-se Planeta Água Nas Lentes Amazônicas. A proposta é captar através da fotografia o elemento da água em diferentes contextos do meio ambiente.

Fotografia faz parte do gênero retomado pela direção e coordenação pedagógica do Planetário do Pará, pois nas edições anteriores a modalidade no concurso era através das fotografias.

Para saber mais sobre o concurso basta conferir o edital completo.

Foto: Reprodução Internet/ talentosbrasil