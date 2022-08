Ivete Sangalo passa por cirurgia no braço após acidente de esqui

Nesta sexta-feira (12), a cantora Ivete Sangalo foi submetida a uma cirurgia no braço após sofrer um acidente esquiando. A operação, que ocorreu no Hospital Aliança em Salvador, na Bahia, foi descrita pela artista como um “sucesso”.

– Sucesso total na cirurgia! Obrigada ao Doutor Paulo Fiuza e sua grande experiência, toda sua equipe, todos os enfermeiros e profissionais do Hospital Aliança por todo cuidado e carinho!!! Mainha tá zero bala – escreveu ela em postagem nas redes sociais.

Na quarta-feira (3) da semana passada, Ivete publicou uma foto com o braço em uma tipoia, ao lado do filho, classificando-o como seu “parceiro lindo de viagem”. A postagem preocupou os fãs que questionaram o que havia ocorrido com o braço da cantora.

Dias depois, Ivete esclareceu que havia sofrido um acidente de esqui, mas não chegou a entrar em mais detalhes sobre como a queda havia ocorrido.

Após compartilhar com os seguidores nesta sexta que passou pela cirurgia, os seguidores lhe desejaram melhoras.

– Boa recuperação VVTA ❤️ te amamos – escreveu o músico Gileno Santana.

– Graças a Deus. Excelente recuperação Veveta. Se cuida!!!🙌 – completou o comunicador da Record TV Itapoan, Matheus Ramos.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução / Instagram