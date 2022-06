IZA EM VIAGEM PARA PORTUGAL FAZ PASSEIO ROMÂNTICO COM O MARIDO

A cantora Iza está curtindo bastante Portugal aproveitando para conhecer a região com seu marido, Sérgio Santos. O destino da viagem foi Lisboa, capital do país, além de trabalhar, estão aproveitando as paisagens e têm feito passeios.

Iza postou fotos em passeio de barco que fez com seu marido. A cantora está postando os cliques em seus Instagram. Em Portugal ela seguiu sua agenda, realizou entrevistas para veículos locais falando sobre trajetória e carreira.

Em recente entrevista concedida para O Dia, Iza fala sobre o seu novo single ‘Fé’. Ela fala sobre o que é fé para ela: “Fé, para mim, é acreditar em alguma coisa. Não precisa ser um santo, uma seita, uma crença ou um culto. Basta acreditar que o que rege a sua vida é o amor”, conclui ela. O single foi lançado no dia 2 de junho.

Na mesma entrevista, Iza revela que encontrou muitas pedras no caminho que quase fizeram desistir. “Eu estudei em escola particular, isso foi um grande privilégio na minha vida, mas dá pra imaginar que eu era a única aluna preta. E quando você é criança e adolescente isso não é tranquilo. Então, eu acho que o meu primeiro ‘corre’ foi esse: nunca desistir do sistema de educação, da faculdade”, relata ela.

Ela antecipa que podemos esperar por um lado seu que nem ela conheça, por não saber expressar falando e sim cantando. O álbum contará com as faixas “Gueto” e “Sem Filtro”. Iza conta que está mais corajosa e conta sobre seu amadurecimento como artista. “Eu tenho cada vez mais coragem de falar e fazer aquilo que eu quero fazer, e hoje entendo que amadurecer como artista é isso.” Um novo álbum está programado para ser lançado ainda esse ano e a cantora ainda promete que será uma versão renovada.

Fonte: R7/Foto Destaque: Iza. Reprodução/Instagram