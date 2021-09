Izabelense contrata goleiro ex-Remo e atacante ex-Paysandu para a disputa da Segundinha

Boa parte do elenco do Frangão da Estrada é formado por atletas da base e terá técnico com experiência internacional. Colorado também tem feito melhorias no Abreuzão

O Izabelense vem montando o elenco para disputar a Série B do Campeonato Paraense. A maioria da equipe, até o momento, é formada por jogadores da base, mas possui jogadores experientes, como o goleiro Evandro Gigante, ex-Remo e Independente-PA, e o atacante Romarinho, ex-Paysandu e Águia de Marabá.

No comando do colorado está Fernando Dourado, de 50 anos, que já passou por vários times do país, entre eles, o América-SE, onde foi campeão sergipano da Série A2, em 2012 e o Colo Colo-BA, conquistando a segunda divisão do Campeonato Baiano, em 2014. O técnico também defendeu clubes de fora do brasil, como Ya United Goz, da China, Swerly Sports Club, da Líbia, AI Shamal, do Catar, e AI Murraraq, do Bahrein.

Elenco do Izabelense (até o momento):

Goleiros: Evandro Gigante e Fernando Hungria;

Zagueiros: Lenilson e Glauber;

Lateral: Yorran;

Volantes: Ian e Alison;

Meias: Matheus Santos e Riquelme;

Atacantes: Romarinho, Nelson, Arlen, Felipe e Matheus Rocha.

O clube não disputa a elite do Parazão desde 2015. Para ajudar na campanha do acesso, a diretoria do Frangão da Estrada fez melhorias no gramado do Abreuzão e está construindo um alojamento para os atletas no estádio, local que time irá mandar os jogos na competição.

Construção do alojamento de atletas no Estádio Abreuzão, do Izabelense — Foto: Jadiel Fernando/Ascom Izabelense

A estreia do Izabelense está marcada para o dia 16 de outubro, contra o Santa Rosa, no Abreuzão. As duas equipes estão no Grupo F, que ainda tem Caeté e Capitão Poço.

FONTE GE