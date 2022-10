Já está disponível o aplicativo “Kd A Berlinda” saiba como baixar para acompanhará as 13 romarias do Círio 2022￼

Para mostrar aos fiéis, em tempo real, onde a berlinda com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré se encontra, já está disponível o aplicativo “Kd A Berlinda”, que acompanhará as 13 romarias oficiais do Círio, incluindo a Trasladação e a grande procissão do domingo (9), todas na Grande Belém.

Para baixar o app, basta entrar na loja de aplicativos disponível nos sistemas Android e IOS. Depois, colocar o nome “KD A Berlinda” na barra de pesquisa.

Após localizar o aplicativo, é preciso apertar o botão “instalar” ou “obter”, dependendo do sistema operacional do smartphone, para instalar o app.

A versão 2022 do “KD A Berlinda” inclui vídeos de câmera 360° dos melhores momentos de cada uma das 13 procissões, além de atualização nas molduras de selfies, nova galeria de fotos, notificações por “push” e tradução para o inglês.

O aplicativo também terá um link para redirecionamento das principais transmissões televisivas, entre outras novidades. que podem ser conferidas pelo celular.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Juliana Bessa / g1 Pará