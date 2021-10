Já está na plataforma a nova edição digital de A Província do Pará

O Grupo Marajoara de Comunicação, cujo site de A Província do Pará, o jornal mais antigo do Pará e um dos mais antigos do Brasil, é um dos mais acessados na capital paraense, regozija-se de informar ao prezado leitor e webleitor, que a nova edição, versão digital, de A Província já está disponível na plataforma. É uma edição cheia de novidades, de coisas interessantes para o público de A a D, com o resgate não apenas da história do centenário jornal, como de suas principais sessões, exemplo da “Primeira Coluna”, criada pelo saudoso jornalista Roberto Jares Martins; da coluna “À Parte”, que fazia as análises criteriosas da situação política paraense, e do “Jornaleco”, criado pelo jornalista Comendador Raymundo Mário Sobral.

Logicamente que mais novidades ainda vem por aí, fruto da idealização do casal empresário Carlos e Aline Santos, que estão à frente do empreendimento e que não mediram esforços para que, nesta passagem do 229º Círio de Nazaré, o jornal se fizesse presente, para narrar os fatos como sempre o fez nesta que é a Escola do Jornalismo relativos ao segundo círio diferenciado sem procissões. A Província do Pará está aqui, mais uma vez para contar a história e para se unir e, ao mesmo tempo, festejar com o povo católico paraense este momento ímpar de fé e devoção.

A Província também vem com sua análise política e com o segundo caderno de encarte, voltado para as variedades, com cultura, música, literatura, esporte e lazer, lembrando sempre de documentar Belém, o Pará, o Brasil, o mundo e o seu povo. Esta é a sempre atual missão de A Província do Pará. Leia, comprove, divirta-se, informe-se, faça sua opinião.