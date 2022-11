Já estão no ar o novo portal da Prefeitura e a plataforma Agiliza Belém com serviços municipais

O site Agiliza Belém, plataforma que apresenta e facilita o acesso à carta dos serviços realizados pela Prefeitura Municipal de Belém (PMB), por meio de suas secretarias e órgãos, e o novo portal da Prefeitura Municipal de Belém, com identidade visual mais moderna e layout mais dinâmico e intuitivo, já estão no ar desde a manhã desta terça-feira, 1º de novembro.

Nova plataforma – O Agiliza Belém foi desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa) para que a Prefeitura atenda às legislações que determinam a apresentação e o acesso aos serviços prestados pelo município. Com isso, as informações dos serviços serão unificadas em um só lugar: a plataforma divulgará o telefone e e-mail dos departamentos das secretarias ou órgãos responsáveis pelos serviços, os requisitos e documentações necessárias para solicitá-los, os trâmites burocráticos entre os órgãos para a realização, o prazo para execução e outras informações.

“O Agiliza foi pensado pelos técnicos da Cinbesa e incluído no Programa Belém Inteligente, por ser um instrumento de desburocratização dos serviços”, afirma o presidente da Cinbesa, Bruno Batista.

Desenvolvido pelo órgão de tecnologia do município, a ideia de disponibilizar a carta de serviços por meio do Agiliza Belém foi exposta à Ouvidoria Geral do Município (OGM) e à Secretaria de Controle, Integridade e Transparência (Secont), responsáveis, respectivamente, pela transparência ativa e passiva da PMB.

A plataforma é coordenada por um Grupo de Trabalho formado pela Cinbesa, OGM, Coordenadoria de Comunicação Social (Comus) e pelas Secretaria Municipais de Controle, Integridade e Transparência (Secont), de Finanças (Sefin) e de Coordenação Geral do Planejamento e Gestã (Segep).

Solução para o cidadão – “O Agiliza é a própria carta de serviços da PMB, uma plataforma em que os serviços serão expostos, após decisão conjunta de que esta era a melhor solução para o cidadão acessar a todos os serviços em um só lugar e de diversas formas”, afirma o gerente executivo de projetos da Cinbesa e responsável pelo desenvolvimento do Agiliza Belém, Mariano Siqueira.

Com a aprovação da proposta pelos dois órgãos de controle municipal, formou-se o grupo de trabalho reunindo algumas secretarias para discussões sobre o projeto. O grupo de trabalho é praticamente o mesmo do Portal da Transparência. Então, a OGM ficou responsável pela coleta de todas as informações relativas aos serviços dessas secretarias, e a Cinbesa desenvolveu a plataforma, prestando acompanhamento e suporte para sua execução.

Evolução – “É um portal onde o cidadão poderá encontrar informações sobre os serviços dos órgãos municipais, de forma dinâmica, interativa e prática. É uma evolução das cartas de serviços da prefeitura, que estavam desatualizadas há anos. A OGM fez todo esse levantamento entre as secretarias para acelerar e colocar o Agiliza Belém de acordo com o prazo”, comentou a ouvidora geral de Belém, Márcia Kambeba.

O Agiliza Belém será responsável pelo fornecimento de informações sobre os serviços. A solicitação e execução dos serviços permanecem gerenciadas pelas secretarias, cujos sites e sistemas continuarão com o fluxo de atendimento atual. A plataforma Agiliza Belém já está no ar e pode ser acessada, por meio do link https://agiliza.belem.pa.gov.br/.

Filtros – Usuários do Agiliza Belém poderão localizar informações sobre os serviços que buscam, graças aos filtros de perfil, modalidade, secretaria e categoria. O filtro perfil classifica os serviços conforme determinado público: cidadãos, empresas ou servidores públicos municipais.

A plataforma está preparada para criar perfis. Por exemplo, a Prefeitura Municipal de Belém pode determinar a criação do perfil de estudante da rede municipal antes do período de rematrículas. Outro perfil já vislumbrado é o de aposentados e pensionistas.

O filtro modalidade elencará serviços solicitados e realizados de forma on-line ou presencial, com indicação dos que têm disponível o Agendamento Eletrônico, em que o cidadão agenda o dia e hora mais convenientes para ser atendido, seja ele cidadão ou empresa. Serão indicados também os serviços que podem ser solicitados via Whatsapp.

Haverá ainda o filtro secretaria, indicando serviços por órgão, e o filtro categoria elencando os serviços por áreas, como impostos, saúde, educação, dentre outros.

O Agiliza possibilitará a combinação dos filtros, de modo que o usuário pode escolher, por exemplo, “serviços destinados a cidadão, acessados na modalidade on-line e que sejam relativos a impostos”, combinando três dos filtros.

É preciso destacar que este momento de lançamento do Agiliza Belém representa o pontapé inicial da apresentação da Carta de Serviços, que permanecerá sendo atualizada constantemente pela OGM, com orientação das diversas secretarias e órgãos quanto ao acréscimo de novos serviços, ainda não contemplados na plataforma, e propondo revisões ou alterações, na medida em que as informações sobre os serviços já incluídos passem por modificações.

Portal PMB – O novo Portal da Prefeitura de Belém, gerenciado pela Coordenadoria de Comunicação Social (Comus) da PMB, também passou por reformulações pela Cinbesa. Além do layout com a nova identidade visual, o Portal terá uma área de busca para serviços, notícias relativas à Prefeitura, itens sobre a transparência dos serviços e forma mais organizada do conteúdo do site.

O topo do portal apresentará atalhos para os principais serviços realizados pela PMB e recursos de acessibilidade para navegação no site. Além disso, mudará a plataforma tecnológica de hospedagem, ação fundamental para a manutenção de critérios de segurança. Assim como o portal, todos os sites de secretarias da PMB terão o campo de buscas por serviços.

A área da carta de serviços do portal permite escolha de perfil do usuário e modalidade do serviço e também será possível acessar com um clique os sites dos órgãos com serviços mais demandados, como Secretaria de Finanças (Sefin), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Secretaria de Urbanismo (Seurb) e Secretaria de Saneamento (Sesan).

A Comus, que gerencia o Portal da Prefeitura, poderá sugerir o acréscimo de novas informações, assim como sugestões de conteúdo. O portal da PMB pode ser acessado por meio do link https://prefeitura.belem.pa.gov.br/.

Texto: Lucas Damasceno

Fonte: Agência Belém/Foto: Juize Garcia