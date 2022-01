Jacaré é morto a golpes de terçado em um porto particular em Óbidos, no oeste do Pará

Na tarde da última terça-feira (11), um jacaré foi filmado no momento em que era capturado e morto por quatro homens às margens do Rio Amazonas, nas proximidades de um porto particular em Óbidos, no oeste do Pará. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), os homens que aparecem no vídeo ainda não foram identificados.

Nas imagens, registradas por um homem que acompanhava a captura, é possível ver ao menos quatro homens, envolvidos diretamente na ação de retirada do animal da água. Depois, o jacaré é laçado com uma corda, em seguida recebe diversos golpes de terçado na região da cabeça. As imagens mostram ainda que várias pessoas assistiram à cena.

Crime

De acordo com o artigo 29 da Lei 9.605, caçar animais silvestres é crime. Nesse caso, a multa para quem comete o abate pode chegar a R$ 5 mil, além de pena de seis meses a um ano.

Em nota, a Sema informou que já teve conhecimento do vídeo e que está tentando identificar os autores do crime, para que possam arcar com as consequências legais.

A Secretaria ressalta que nos últimos anos tem intensificado as ações de conscientização ambiental, levando ao conhecimento público informações sobre os crimes ambientais desta natureza.

Fonte: Debate Carajás com informações de G1 Santarém