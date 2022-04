Jacaré gigante capturado em Alter do Chão (PA) é devolvido ao rio Amazonas, neste sábado (23)

Para capturar o animal na sexta-feira (22), os militares contaram com apoio de filiados da ATUFA e fiscais da SEMMA

Ainda repercute em Santarém, oeste do Pará, a captura de um jacaré-açu, que ocorreu por volta de 18h30, de sexta-feira, 22, na Ilha do Amor, no balneário de Alter do Chão.

De acordo com o cabo do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), Júlio César Galúcio, há alguns dias os donos de barracas e moradores vinham monitorando o réptil.

“Os guarda-vidas estavam fazendo prevenção na praia, com apoio da lancha Leme 07. Aí os quatro Bombeiros foram acionados por populares, em Alter do Chão, que o jacaré havia aparecido às proximidades da última barraca da Ilha, perto de um lago”, revelou cabo Galúcio.

Para capturar o animal, segundo ele, os militares contaram com apoio de filiados da Associação de Turismo Fluvial de Alter do Chão (ATUFA) e fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA).

“Aí os bombeiros se comunicaram com um funcionário da SEMMA, que há dias estava monitorando o jacaré. Os militares também conversaram com os filiados da ATUFA. Depois instalaram armadilha, com frango na água, pra ver se atraía a atenção do animal, bem como tentaram colocar redes e não conseguiram capturá-lo”, relatou cabo Galúcio, acrescentando que no fim da tarde, um dos barraqueiros conseguiu laçar o jacaré.

“Aí os barraqueiros, junto com os bombeiros e os moradores conseguiram arrastar ele pra beira do rio e colocaram o animal na viatura. Depois ele foi levado para o Quartel do 4º GBM. Neste sábado (23), o jacaré-açu foi colocado em uma lancha da Marinha e solto no rio Amazonas, em uma área de proteção ambiental em Costa do Tapará, região de várzea, longe de qualquer comunidade”, concluiu o cabo Galúcio.

Por: Manoel Cardoso

Fonte: Portal Santarém