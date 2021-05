Vídeo: Forças de Segurança Federal de Combate ao Garimpo Ilegal realiza operações no Município de Jacareacanga

Na manhã desta terça-feira (25), equipes da Força Nacional, IBAMA, ICMBio e PF chegaram ao munícipio de Jacareacanga. Segundo as informações, seria para o combate de garimpos na área indígenas Munduruku e Sai Cinza. Os órgãos federais que estão em Jacareacanga, ficariam por 90 dias na área, realizando incursões na área garimpeira.

As equipes dos órgãos de segurança federal, estão baseadas no aeroporto municipal de Jacareacanga e outros militares da Força Nacional no ginásio Municipal. No aeroporto municipal, estão os helicópteros do IBAMA, que dão apoio as ações nas operações.

Um veiculo da Força Nacional, foi colocada na estrada que da acesso ao aeroporto, que está restrito, segundo informações, seria para coibir qualquer tipo de manifestação, como aconteceu em agosto do ano passado, quando da vinda do Ministro do Meio Ambiente à cidade de Jacareacanga e que ficou retido uma aeronave da Força Aérea Brasileira pelo manifestantes.

Segundo relatos de indígenas nas aldeias, antes de mesmo da equipe dos órgãos de segurança federal chegar a Jacareacanga, algumas ações dentro da área indígena, já estavam sendo executadas nos garimpos que ficam na área considerada reserva. Segundo relatos de indígenas, maquinas, barracos e outros estavam sendo queimados pelos agentes do IBAMA.

Essa operação do IBAMA nos garimpos, paralisou o comercio local, que depende quase na sua totalidade do ouro. Comerciantes e outros, relatam que desde que foi falado sobre essas operações, o movimento despencou. Com o inicio das operações nos garimpos, tende o comercio parar.

Fonte: Anderson Tadeu Pantoja