Jacundá: Servidora da Saúde suspeita de aplicar metade de vacina em idoso

Vídeo mostrando uma servidora da Secretaria Municipal de Saúde de Jacundá aplicando a metade de uma dose do imunizante contra a covid-19 em um idoso começou a circular nas redes sociais e será investigado por meio de um procedimento administrativo. O idoso receberá acompanhamento.

O vídeo, gravado por um neto do idoso, mostra o momento que a profissional coloca dose da vacina na seringa e aplica no braço do idoso. Ao rever a imagem, porém, o neto descobriu que seu avô havia recebido apenas a metade da vacina.

Ele contou à Reportagem que pegou a seringa com o restante do imunizante e a inutilizou na presença da servidora, que ficou calada diante da reação.

O caso repercutiu nas redes sociais e, na tarde desta segunda-feira (3), a Secretaria de Saúde divulgou uma nota onde explica o caso.

Informa que abriu um Procedimento Administrativo para apurar a conduta da servidora que aparece no vídeo, diz que as imagens foram feitas na Unidade de Saúde da Família “Dilson Almeida” e declara que o idoso em questão, a partir de agora, será acompanhado por meio de exame sorológico para garantir a imunização completa, conforme protocolo do Ministério da Saúde.

A nota traz a informação de que aproximadamente 4.600 doses de vacina já foram aplicadas no município, “sem perda ou desvio”. A orientação dada aos profissionais de saúde é realizar a aplicação de 0,5ml, o que corresponde ao quantitativo total de uma dose da vacina, e que a imunização só é considerada completa após a aplicação da segunda dose.

Por fim, a secretaria orienta que qualquer situação considerada suspeita nas ações de imunização do município deve ser comunicada à Ouvidoria da SMS pelos telefones (94) 99119-4385 e (94) 99303-9294, no site http://www.jacunda.pa.gov.br/portal-da…/ouvidoria ou na sede da Secretaria, que fica na Rua 7 de Setembro, nº 40 – Centro”.

Por: Antonio Barroso

Fonte: Blog Zé Dudu