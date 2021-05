Jacundá: TJE autoriza abertura de igrejas e venda de bebidas alcoólicas até 21h

As igrejas do município de Jacundá comemoram a reabertura dos templos após decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE). Os donos de bares, restaurantes e lanchonetes também têm, motivo para comemorar: já podem vender bebidas alcoólicas até às 21h.

A flexibilização foi autorizada pelo Decreto Municipal 51/2021, após pedido do governo municipal ao Poder Judiciário, para a retomada das celebrações religiosas e ao aumento do horário dos bares e estabelecimentos similares.

“Após um pedido de reconsideração, a Prefeitura de Jacundá conseguiu que o Tribunal de Justiça do Estado revisse a decisão de proibir a realização de cultos religiosos presenciais nos templos do município. No entanto, as regras previstas no Decreto Municipal n° 38/2021 continuam sendo obrigatórias para esse tipo de reunião”, detalha a administração municipal.

Os eventos religiosos deverão limitar o público a 50% da capacidade do espaço, manter distanciamento mínimo de 1,5 metros entres as pessoas, além de uso obrigatório de máscara e higienização pessoal.

“Entramos com esse pedido por entender que nesse momento de pandemia o bem estar espiritual também merece atenção. E as igrejas e templos religiosos têm papel fundamental nisso, sem se eximir da responsabilidade de prezar pelos cuidados também dentro dos seus espaços”, explicou o prefeito Itonir Tavares (PL).

Em relação aos bares, restaurantes e lanchonetes o horário de funcionamento está flexível. Antes era permitido até às 20h, agora vai até às 21h. A partir desse horário é permitido o atendimento por meio de delivery ou pegue-e-pague. A venda de bebida alcoólica está proibida entre 21h às 6h.

Por: Antonio Barroso

Fonte: Blog Zé Dudu