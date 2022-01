Jade Picon é confirmada no BBB22

A loira já era um dos principais nomes cotados para o grupo, já que vinha postando Stories gravados em suas redes sociais

Mais um nome no Camarote do BBB22! Desta vez, a Globo anunciou a influencer Jade Picon no programa. A loira já era um dos principais nomes cotados para o grupo, já que vinha postando Stories gravados em suas redes sociais chegou a fazer uma publicação dizendo que iria viajar.

A influenciadora digital e empresária Jade Picon tem 20 anos e nasceu na cidade de São Paulo, onde mora hoje. Celebridade na internet, começou aos 9 anos no meio; já fez ensaios fotográficos, anúncios comerciais e publicidades.

É ela! Jade Picon, de 20 anos, está confirmadíssima no BBB22. A empresária e influencer de São Paulo está no camarote do reality TV Globo

laís-médica-bbb22

Laís foi a primeira participante confirmada do grupo pipoca. Ela é médica, tem 30 anos, e é de Crixás (GO)Reprodução/TV Globo

5dd21cb8-0e3c-4375-89fb-f2006f07ea76

Luciano também é da pipoca. Ator e bailarino, tem 28 anos, e é de Florianópolis (SC)

jessilane_bbb22

A terceira participante do grupo pipoca é Jessilane, bióloga do Valparaíso de Goiás. Ela tem 26 anos e prometeu “não ser planta”TV Globo

Eliezer-bbb22

Eliezer é de Volta Redonda (RJ), tem 31 anos, e é designer e empresário. Também está no grupo pipoca do BBB22TV Globo

Eslovênia-bbb22

Eslovênia tem 25 anos, é nascida em João Pessoa na Paraíba, mas mora em Caruaru, Pernambuco. É da Pipoca!TV Globo

***lucas-bbb22

Lucas, de Vila Velha (ES), é engenheiro e estudante de medicina. Tem 31 anos e foi escalado para a grupo pipocaTV Globo

***bárbara-bbb22

Bárbara é mais uma do grupo pipoca. Ela tem 29 anos, é relações públicas e modelo. Natural de Novo Hamburgo (RS)TV Globo

***arthur-aguiar-bbb22

Arthur Aguiar realmente topou participar do BBB22. O ator é o primeiro participante do camarote.TV Globo

***rodrigo-bbb22

Rodrigo tem 36 anos, é gerente comercial e representa São José dos Campos (SP) no grupo pipocaTV Globo

***natália-bbb22

Também da pipoca, Natália tem 22 anos e é de Belo Horizonte (MG). A sister é modelo e designer de unhaTV Globo

***vinícius-bbb22

Cearense, Vinicius foi o último do grupo pipoca a ser anunciado. Com 23 anos, o bacharel em direito, se diz “influencer da baixa renda”TV Globo

***pedroscooby-bbb22

Pedro Scooby também está no grupo camarote. O surfista tem 33 anos, é pai de 3 filhos e é ex-marido de Luana PiovaniTV Globo

***brunna gonçalves-bbb22

Brunna é bailarina, influencer e mulher da cantora Ludmilla. Tem 30 anos e é de Nilópolis (RJ). Dos palcos para o camarote do BBB22!TV Globo

***paulo andré camillo

Mais um atleta para o camarote do BBB 22. Paulo André Camilo é de Santo André (SP), tem 23 anos e disputou nos Jogos Olímpicos TV Globo

***maria-bbb22

Destaque como Verena na novela Amor de Mãe, da TV Globo, Maria também vai para o camarote do BBB22. É carioca, tem 21 anos e é atriz e cantora

Atualmente reúne em suas contas nas redes sociais mais de 20 milhões de seguidores, com quem compartilha conteúdos de moda, beleza, lifestyle, música, família, viagens, entre outros temas. Conhecida por apostar em looks criativos que compartilha com suas fãs, tem sua própria marca de roupas. Na família não é a única a ter vida pública, já que o irmão também é criador de conteúdo. Solteira, diz que é seletiva no quesito relacionamento. Não se considera “pegadora”, mas muito animada.

Em contato com outras pessoas, afirma que gosta de conversar e, com sua sinceridade, prefere deixar tudo bem resolvido. Percebe-se como uma jovem curiosa e teimosa e diz buscar sempre o equilíbrio. Ela também ressalta sua energia para mergulhar no game que é o BBB. “Eu gosto de um desafio, sou uma pessoa disciplinada e me sinto pronta para o jogo no BBB”. Frisa que nunca foi cancelada na internet e espera não ser agora.

Para Jade, o Big Brother Brasil é a oportunidade de sair da zona de conforto: “Estou encarando o BBB como uma viagem fora da minha bolha, diferente de todas as outras que já fiz. E olha que já viajei muito”, enfatiza

Fonte Metropoles