Jader Barbalho recebe parabéns de sindicalista pela passagem de seu aniversário

O sindicalista e ex-vereador Nazareno Ribeiro da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Portuários Avulsos de Capatazia e Arrumadores do Estado do Pará – SINTRACAPA e vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores – UGT-Pará, enviou nota de congratulações ao Senador Jader Fontenelle Barbalho pela passagem de mais um natalício, transcorrido ontem, sexta-feira, 27. Homem simples, probo, ex-governador por dois mandatos no Pará, que galgou carreira política desde que foi eleito como vereador pelo município de Belém, ocupou dois ministérios e chegou a presidir o Senado Federal, está em mais um mandato e colocando os filhos e seguidores no caminho político de defesa do povo paraense.



Jader é o pai do atual governador do Pará, Helder Barbalho, bem como, do ministro Jader Barbalho Filho.



Segundo Nazareno Ribeiro, “é uma honra a gente poder neste momento parabenizar o Senador Jader Barbalho pela passagem de mais um aniversário, ele que é um dos maiores líderes políticos que o Pará já conheceu”.

NOTA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS DE CAPATAZIA E ARRUMADORES DO ESTADO DO PARA – SINTRACAPA. Parabeniza por mais um aniversário, o Dr. Jader Fontenelle Barbalho, Digníssimo Senador da República pelo MDB no Estado Pará e líder máximo na política no Estado do Pará. A nossa Categoria pede ao Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora de Nazaré, que lhe dê: muita saúde, muita paz, proteção, livramento, sabedoria e muitas bençãos. Desejamos a Vossa Excelência, muitos anos de vida, para que tenhamos sempre de Vossa Excelência, Muitos benefícios aprovados em Brasília – DF, para a população do nosso querido Estado do Pará, principalmente a população carente. Conte sempre com o apoio político da nossa categoria. Deus abençoe sempre Você e a sua família

Imagem: Divulgação