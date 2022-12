Jader Filho é escolhido para o Ministério das Cidades do governo Lula

O administrador de empresas, empresário e presidente do jornal Diário do Pará, Jader Fontenelle Barbalho Filho, filho do senador Jader Barbalho, irmão do governador Helder Barbalho e presidente do Diretório do MDB, integrante da equipe de transição, será o futuro Ministro das Cidades do Governo Lula. Ontem, terça-feira, 27, Jader Filho, como é mais conhecido, foi chamado para reunir com a equipe de transição.

Nesta quarta-feira, 28, o próprio MDB confirmou a participação de Jader Filho no futuro governo Lula, na condição de ministro das Cidades. Antes, o empresário era cotado para assumir o Ministério das Comunicações.

Ao lado de Jader Filho estão confirmandos os senadores Renan Calheiros, para a pasta dos Transportes, e Simone Tebet, para o Planejamento. Eles todos são do MDB. A CNN informou que a trinca do MDB esteve reunida hoje com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Na pasta das Cidades, caberá a Jader Filho administrar os setores de Moradia, Saneamento e Transportes. Apesar de a equipe de transição não ter divulgado nada acerca das futuras atribuições do Ministério das Cidades, a expectativa é que continue com as mesmas diretrizes de quando foi criado em 2003, tendo sido extingo pelo atual governo. As atribuições da pasta, em sua primeira existência, eram o combate às desigualdades sociais, e transformar as cidades em espaços mais humanizados, com foco na melhoria dos temas.

“Acabamos de ter a última conversa depois de ouvir toda a bancada. O nome do Renan já estava pacificado e agora decidimos indicar Jader Filho para o Ministério das Cidades”, confirmou ao site Congresso em Foco o líder do MDB na Câmara, deputado Isnaldo Bulhões (AL).

Jader Filho disputava a vaga com o deputado federal José Priante (MDB-PA), seu primo e vice-presidente do diretório estadual paraense. Priante tinha maior apoio da bancada da Câmara. Mas acabou preterido diante de articulações internas, já que o Pará será o Estado com mais representantes no MDB na próxima legislatura. Dos 42 deputados eleitos pelo partido, nove são paraenses.

Confira, a seguir, os nomes já confirmados para o primeiro escalão do governo Lula:

Fazenda – Fernando Haddad

Defesa – José Múcio Monteiro

Cidades – Jader Filho

Casa Civil – Rui Costa

Justiça e Segurança Pública – Flávio Dino

Relações Exteriores – Mauro Vieira

Cultura – Margareth Menezes

Trabalho – Luiz Marinho

Educação – Camilo Santana

Relações Institucionais – Alexandre Padilha

Secretaria-Geral da Presidência da República – Márcio Macêdo

Advocacia-Geral da União (AGU) – Jorge Messias

Ministério da Saúde – Nísia Trindade

Ministério da Gestão e Inovação – Esther Dweck

Ministério de Portos e Aeroportos – Márcio França

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – Luciana Santos

Ministério das Mulheres – Cida Gonçalves

Ministério do Desenvolvimento Social – Wellington Dias

Ministério da Igualdade Racial – Anielle Franco

Ministério dos Direitos Humanos – Silvio Almeida

Ministério da Indústria e Comércio – Geraldo Alckmin (vice)

Imagem: Divulgação/MDB