Jair Bolsonaro chega a Belém para ato político na próxima quinta-feira, dia 22, pela manhã

O presidente Jair Messias Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL), desembarca na Base Aérea de Belém na próxima quinta-feira, 22, às 9h15. Bolsonaro será recebido pelo candidato ao governo do Estado, senador Zequinha Marinho e outros parlamentares, candidatos da Coligação União do Bem pelo Pará (PL/PSC/Patriota) e simpatizantes. Ao desembarcar, Bolsonaro irá para o Aeroporto Internacional de Val-de-Cans, onde terá início uma motocarreata que percorrerá a Avenida Pedro Álvares Cabral até à Doca de Souza Franco, local onde será realizado um grande ato político-eleitoral, com previsão de início para as 10h30.

A expectativa da organização da campanha do candidato Zequinha Marinho é reunir cerca de 100 mil pessoas vindas de todas as regiões do Estado para prestigiar o presidente. Esta é a última visita do candidato à reeleição para a Presidência da República antes da eleição de outubro.



A assessoria de Zequinha Marinho e de Jair Bolsonaro ainda não confirmaram se os dois candidatos terão algum encontro reservado com lideranças políticas, antes que o presidente embarque para compromissos de campanha e da agenca presidencial em outros pontos do país.



Imagem: Marcelo Barbosa/Ascom do Senador Zequinha Marinho